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НовостиПолитика27 апреля 2023 8:54

Женщина пострадала при обстреле села в Белгородском районе

С осколочными ранениями жительницу Щетиновки доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшую с осколочным ранением доставили в больницу.

Пострадавшую с осколочным ранением доставили в больницу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Щетиновка Белгородского района. По предварительной информации, местная жительница получила осколочные ранения.

- Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается, - написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор также сообщил о разрушениях на месте ЧП. В результате прилета повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания. Кроме того, осколками снарядов повреждена техника. Аварийные и оперативные службы выехали на место происшествия.