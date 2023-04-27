Школьники Белгородской области присоединились к Международной акции «Сад памяти»

Высаживать деревья в разных локациях региона будут до 22 июня. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Борисовском районе, одном из первых в регионе еще к 75-летию Великой Победы, был высажен «Сад памяти». Тогда такие «живые памятники» появились еще в 200 местах нашего региона. Международная акция «Сад памяти» проходит уже четвертый год. В 2020 году борисовцы вместе с сотрудниками лесничества заложили свою дубраву в память о погибших на войне земляках.

В этом году борисовские школьники - «Волонтеры Победы» - присоединились к Международной акции «Сад памяти». Вместе с сотрудниками лесничества они провели реконструкцию посадки на площади 1,5 тысячи га, высадив 500 саженцев дуба.

В Белгородской области акция стартовала 12 апреля. Высаживать деревья в разных локациях будут до 22 июня. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона присоединиться к акции «Сад памяти», которая проводится в рамках национального проекта «Экология».