В Белгороде готовят к капремонту дом, пострадавший от падения авиабомбы

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Валентин Демидов рассказал о подготовке к капитальному ремонту дома №15 на улице Шаландина, который пострадал от падения бомбы 20 апреля.

На сегодняшний день основная часть жильцов вернулась в свои квартиры. За исключением пяти владельцев, жилье который сильно повреждено. В одной из квартир заменили окна. В остальных пока продолжается демонтаж поврежденных конструкций.

- Пообщался на месте с людьми. Они очень благодарны губернатору за такое решение. Пережили стресс, который хочется поскорее забыть. И сейчас наша совместная задача со строителями – сделать так, чтобы ничего не напоминало о происшествии. Капитальный ремонт должен быть выполнен на высшем уровне. Средства выделены из бюджета области, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.