В Белгороде появится система, которая поможет бороться с беспорядком на улицах

К приложению подключат ответственные за порядок в городе структуры. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время одного из прямых эфиров белгородец предложил мэру Валентину Демидову создать в приложении МЧС тревожную кнопку, показывала бы местоположение владельца телефона. По мнению мужчины, функция будет полезна в случае драки или нападения. Также белгородец предложил добавить в приложении возможность выкладывать фото каких-то правонарушений или беспорядка во дворе или на улице.

Градоначальник рассказал, что МЧС России обновило мобильное приложение для помощи при ЧС, и в приложении есть кнопка «Вызвать экстренную службу 112» и возможность направить СМС-сообщение в службу 112.

Разработчики добавили привязку к геолокации и функцию push-уведомлений о возникновении ЧС. Рекомендации и предложения в данное приложение можно направить в раздел «Оценить приложение».

- Что касается фотографий о том, что что-то поломалось, мы сейчас реализуем большой проект в городе МИАС-ГИЦ — это геоинформационная система, в которую мы в перспективе планируем получить доступ, чтобы можно было фиксировать и отправлять туда все нарушения в сфере благоустройства, санитарной очистки и т. д. Эта программа сразу же определяет исполнителя, и мы контролируем ход выполнения работ, - отметил Валентин Демидов.

Платформа МИАС ГИЦ собирает информацию о городском хозяйстве, начиная от расположения мусорных контейнеров, заканчивая движением общественного транспорта по улицам города. К приложению подключат ответственные за порядок в городе структуры: жилнадзор, ЦЭБ, УК и ТСЖ, управы, мэрия, Белгорблагоустройство, а также поставщики коммунальных услуг.