В Белгородской области больше 600 семей зарегистрировали рождение ребенка онлайн. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении в соцсети Вячеслав Гладков рассказал, что нужно делать, чтобы получить электронное свидетельство о рождении. Документ оформляется после согласия матери, которое она дает в роддоме. После чего он поступит в личный кабинет жительницы региона на Госуслугах.

Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Далее орган ЗАГС или МФЦ формирует цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. По итогу в личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. Но при желании можно получить и бумажную версию документа.

- Стараемся развивать электронные сервисы, которые позволяют сократить время на пустые переходы от одного здания к другому, позволяют, не выходя из дома, получить нужную качественную услугу, - сказал губернатор Белгородской области.