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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:03

Одну из пострадавших при взрыве в Белгороде выписали из больницы

Женщина с черепно-мозговой травмой пока остается в стационаре
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Одну из пострадавших при взрыве в Белгороде выписали из больницы.

Одну из пострадавших при взрыве в Белгороде выписали из больницы.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главный врач второй городской больницы Белгорода рассказал о состоянии пострадавших при взрыве авиабомбы женщин. Одну из них выписали из больницы. Вторая пока еще останется в стационаре.

Напомним, в результате происшествия 20 апреля в областном центре пострадали три женщины. Одной из них оказали помощь на месте, она отказалась от госпитализации. У 86-лентней белгородки от стресса повысилось давление. На сегодняшний день ее состояние стабильное, женщину выписали домой.

Еще одна пострадавшая 38 лет с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. Сейчас ее состояние оценивают как средней степени тяжести, но врачи отмечают положительную динамику. Женщина останется в стационаре еще минимум на 2-3 недели.