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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:48

В Белгородской области энергетики увеличили финансирование природоохранных мероприятий

В 2023 году на реализацию программы обеспечения экологической безопасности филиал «Белгородэнерго» направил больше 7 млн рублей
Источник:kp.ru
Минимизировать риск травмирования птиц поможет использование самонесущего изолированного провода.

Минимизировать риск травмирования птиц поможет использование самонесущего изолированного провода.

Основные средства пойдут на проведение производственного экологического контроля, измерение уровней шума и электромагнитных полей, передачу отходов специализированным организациям на утилизацию, обезвреживание, размещение, очистку сточных вод, а также мероприятия по обеспечению безопасности животного мира.

В частности, для защиты птиц от воздействия электрического тока в этом году на воздушных линиях электропередачи в местах гнездования аистов планируется установить 235 заградительных устройств, которые не позволят пернатым вить гнезда на опорах, подвергая себя и потомство опасности.

Кроме этого, минимизировать риск травмирования птиц поможет использование самонесущего изолированного провода. В этом году с его применением будет построено и реконструировано свыше 260 км линий электропередачи.

«Работа по производственному экологическому контролю за соблюдением нормативов качества воздуха, химического состава сточных вод, почв, защите животного мира ведется регулярно, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Это является важной частью экологической политики компании».