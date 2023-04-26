Белгородские кадеты провели патриотический телемост с волгоградцами

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

В рамках патриотических и воспитательных мероприятий, проводимых офицерами СК РФ, сотрудниками регионального управления во взаимодействии с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Белгородской области, прошел телемост между кадетскими классами СК России Белгорода и кадетскими классами Росгвардии Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сегодняшняя встреча стала уже второй по счету между учащимися МБОУ СОШ № 20 Белгорода и МОУ СШ № 35 им В.П. Дубины Волжского. Знакомство кадет разных ведомств из разных городов нашей страны состоялось 2 февраля 2023 года, когда ученики с берегов Волги рассказали своим сверстникам о Сталинградской битве. Сегодняшняя встреча была приурочена к двум славным датам в истории нашей страны: к празднованию Дня Победы и 80-летию Курской битвы.

В ходе телемоста кадеты из Белгорода рассказали сверстникам о крупнейшем в военной истории танковом сражении. Прохоровское сражение - одна из легендарных страниц Великой Отечественной войны. Именно здесь в июле 1943 года наступил перелом в ходе битвы на Курской дуге. В память об этом событии в Белгородской области открыт в 1973 году музей боевой и трудовой славы. В настоящее время это музей-заповедник «Прохоровское поле». А также провели виртуальную экскурсию по музею-заповеднику.

Кроме того, во время телемоста присутствовавший на мероприятии заместитель СОБР «Белогор» Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Белгородской области рассказал ребятам о своем дедушке - участнике Курской битвы.

По окончании телемоста сотрудники СОБР «Белогор» с белгородскими ребятами провели профилактические мероприятия, рассказав о необходимости соблюдения режима безопасного поведения, поделившись своими профессиональными знаниями. Присутствовавшие на встрече педагоги отметили высокий уровень подготовки материала кадетами и выразили пожелания сделать межрегиональные встречи регулярными.