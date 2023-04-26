В Белгороде выявили захоронение времен XVI-XII веков до нашей эры

На данный момент расчищено пять могильных ям, в которых зафиксировано шесть погребений взрослых и детей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время АО СЗ «Дирекция ЮЗР» приступила к реализации проекта «Наружные сети водоснабжения в городе Белгороде». Исследование грунта на наличие объектов культурного наследия было необходимо в соответствии с разработанной проектной документацией. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На данный момент расчищено пять могильных ям, в которых зафиксировано шесть погребений взрослых и детей. В каждом из них присутствует по одному сделанному вручную глиняному горшку. Все погребённые, традиционно для этой общности, лежат на левом боку. На одном из них обнаружена пара медных сережек.