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НовостиОбщество26 апреля 2023 20:00

В Белгороде выявили захоронение времен XVI-XII веков до нашей эры

Обследование территории провели перед началом строительных работ
Алексей СЕРГУНИН
На данный момент расчищено пять могильных ям, в которых зафиксировано шесть погребений взрослых и детей.

На данный момент расчищено пять могильных ям, в которых зафиксировано шесть погребений взрослых и детей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время АО СЗ «Дирекция ЮЗР» приступила к реализации проекта «Наружные сети водоснабжения в городе Белгороде». Исследование грунта на наличие объектов культурного наследия было необходимо в соответствии с разработанной проектной документацией. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На данный момент расчищено пять могильных ям, в которых зафиксировано шесть погребений взрослых и детей. В каждом из них присутствует по одному сделанному вручную глиняному горшку. Все погребённые, традиционно для этой общности, лежат на левом боку. На одном из них обнаружена пара медных сережек.