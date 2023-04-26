Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 27 апреля 2023

Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +17 до +22 градусов. В Белгороде ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +19 до +21 градуса.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Так как ночью и днем ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.