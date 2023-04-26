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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:42

Губернатор Гладков: «В Белгородской области начали прием документов от пострадавшего бизнеса»

На господдержку претендуют порядка 100 предпринимателей региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Первые перечисления компенсаций планируются после 10 мая.

Первые перечисления компенсаций планируются после 10 мая.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня минэкономразвития региона начало прием документов и заявлений для оказания государственной поддержки от предпринимателей, имущество которых повреждено в результате обстрелов ВСУ. Наибольшее количество пострадавших находятся в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Всего на такую меру поддержки претендуют порядка 100 предпринимателей области. На компенсацию ущерба будет направлено 703 млн рублей из федеральных и региональных средств.

Прием документов продлится в течение всего календарного года - до 15 декабря - по мере поступления заявок от предпринимателей. Первые перечисления средств планируется осуществить после 10 мая.

Отметим, что для участников отбора, имеющих доступ к имуществу, используемому для ведения предпринимательской деятельности, положена компенсация:

при сумме ущерба до 1 млн рублей - в размере 100%;

при сумме ущерба от 1 до 5 млн рублей - в размере 70%, но не менее 1 млн;

при сумме ущерба от 5 до 10 млн рублей - в размере 60%, но не менее 3,5 млн;

при сумме ущерба от 10 до 100 млн рублей - в размере 50%, но не менее 6 млн;

при сумме ущерба более 100 млн рублей - в размере 40%, но не менее 50 млн и не более 100 млн рублей.

Гранты предоставляются единовременно в полном объеме. Средства можно будет направить на аренду, строительство, капремонт зданий; техприсоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и расходных материалов.

- Буду стараться контролировать процесс, потому что многие пострадавшие предприятия знаю лично. Знаю, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность. Я очень рад, что стараемся выполнить те обещания, которые давали вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, и надеюсь, что эта помощь уже в ближайшие несколько дней поступит в хозяйствующие субъекты, - отметил Вячеслав Гладков.