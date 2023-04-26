В Борисовке Белгородской области капитально отремонтируют многоквартирный дом № 11 по улице Первомайской

В 92 квартирах пятиэтажного дома 1988 года постройки проживают 175 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 92 квартирах пятиэтажного дома 1988 года постройки проживают 175 человек. Перечень работ собственники выбрали сами на общем собрании. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Специалистами запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и электроснабжения, обновление кровли и установка общедомовых приборы учёта. Завершатся работы до конца декабря.

После окончания ремонта будут проведены общественные приёмки, на которых собственники смогут оценить качество проведённых работ. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные актом (протоколом) сроки.

Напомним, всего в 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт общего имущества 204 многоквартирных домов, в том числе девяти, ранее имевших статус общежитий.