В Белгородской области курьеры-аферисты похитили у пяти пенсионеров свыше 800 тысяч рублей

Мошенник настоятельно рекомендовал передать указанную им сумму денег, чтобы смягчить участь родственников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Старооскольского и Губкинского городских округов за два дня с заявлением о мошенничестве обратились пятеро пожилых людей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Все они сообщили, что им звонили неизвестные и выдавали себя за родственников, которые якобы стали виновниками ДТП.

Не давая жертвам опомниться, в разговор включался мужчина. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и настоятельно рекомендовал передать указанную им сумму денег, чтобы смягчить участь родственников. В результате трое жителей Старооскольского городского округа и двое жителей Губкина отдали молодым людям, приехавшим за деньгами, более 800 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности «курьеров». Жителей Губкина 2004 и 2007 годов рождения задержали в одном из торговых центров Старого Оскола с поличным - в момент перевода похищенных денег. Часть суммы была изъята. В соответствии со ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции призывают жителей области рассказать своим пожилым родственникам о мошенниках. Объясните им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров и впускать в дом посторонних людей. Обсудите с пожилыми родителями, бабушками и дедушками алгоритм их действий на случай, если мошенникам все же удастся им дозвониться. Напомните, что ни в коем случае нельзя переводить или передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представились. Если кто-то сообщил по телефону о попавшем в беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, либо с кем-то из его окружения.