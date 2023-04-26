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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 14:33

В Белгородской области курьеры-аферисты похитили у пяти пенсионеров свыше 800 тысяч рублей

Им грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Мошенник настоятельно рекомендовал передать указанную им сумму денег, чтобы смягчить участь родственников.

Мошенник настоятельно рекомендовал передать указанную им сумму денег, чтобы смягчить участь родственников.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Старооскольского и Губкинского городских округов за два дня с заявлением о мошенничестве обратились пятеро пожилых людей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Все они сообщили, что им звонили неизвестные и выдавали себя за родственников, которые якобы стали виновниками ДТП.

Не давая жертвам опомниться, в разговор включался мужчина. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и настоятельно рекомендовал передать указанную им сумму денег, чтобы смягчить участь родственников. В результате трое жителей Старооскольского городского округа и двое жителей Губкина отдали молодым людям, приехавшим за деньгами, более 800 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности «курьеров». Жителей Губкина 2004 и 2007 годов рождения задержали в одном из торговых центров Старого Оскола с поличным - в момент перевода похищенных денег. Часть суммы была изъята. В соответствии со ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции призывают жителей области рассказать своим пожилым родственникам о мошенниках. Объясните им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров и впускать в дом посторонних людей. Обсудите с пожилыми родителями, бабушками и дедушками алгоритм их действий на случай, если мошенникам все же удастся им дозвониться. Напомните, что ни в коем случае нельзя переводить или передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представились. Если кто-то сообщил по телефону о попавшем в беду близком человеке, необходимо под любым предлогом прервать разговор и связаться с родственником, которому якобы нужна помощь, либо с кем-то из его окружения.