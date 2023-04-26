Белгородские волонтеры продолжают помогать военнослужащим

Благодаря станку резать ткань стало гораздо проще. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во многих населенных пунктах создаются волонтерские отряды. В них вступают как школьники, так и люди старше 55 лет – представители так называемого «Серебряного волонтерства». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В селе Дмитриевка действует добровольческий отряд «Сети победы», как прозвали его сами участники. Он специализируется на вязании маскировочных сетей для военных. Раньше эта работа занимала много времени, но волонтерам удалось ускорить процесс. Благодаря изготовленному станку резать ткань стало гораздо проще. Так что теперь добровольцы смогут связать больше сетей для наших военных. Присоединиться к ним могут все желающие.