Одно одеяло на пятерых: такой подарок получили белгородские дети за победу в конкурсе

Накануне, 25 апреля, в ходе вечернего прямого эфира глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на комментарий одной из жительниц Старого Оскола.

Женщина написала, что дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали в городском конкурсе и одержали там победу. Но вместо обычных подарков, ребята получили одну грамоту и одно одеяло на пятерых.

- К нашему позору оказалось, что ваши слова – правда, - отреагировал Вячеслав Гладков. - Действительно, проходил городской этап конкурса, и там увеличили количество участников. Но, на самом деле, конечно, стыдно. Детям, особенно тем, которые болеют, нужно дарить подарки – это помогает справиться с любой болезнью. Всех отругал, надеюсь, больше такого не повторится.