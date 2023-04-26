По Белгороду бродит необычный почтальон

Празднование пройдет 29 апреля с 12:00 до 21:00, 30 апреля и 1 мая с 10:00 до 21:00 на набережной реки Везелка в парке «Победа». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мужчина как будто сошел со старинной почтовой открытки «Привет из Белгорода». Он предлагает горожанам вместе с ним перемещаться из эпохи в эпоху, вспоминая путь возрождения города и всех, кто внес в это свой вклад.

В открытке говорится:

«Дорогой горожанин! Приглашаем Вас на Первомай! Этот праздник весны и труда в Белгороде особенный, ведьмы отмечаем его в год 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мы вспоминаем 80 лет упорного труда сотен тысяч белгородцев, 80 лет преданности и любви, которую отдавали и продолжают отдавать Белгороду горожане. Ждем вас 29 апреля с 12:00 до 21:00, 30 апреля и 1 мая с 10:00 до 21:00 на набережной реки Везелка в парке «Победа».