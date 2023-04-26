Со стороны Украины обстреляли белгородский поселок Красное 26 апреля 2023

Сегодня, 26 апреля, под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Пострадавших нет. В результате обстрела есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 25 апреля, поселок Ленинский Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Кроме того, из-за обстрела со стороны Украины в Белгородском районе пять сел остались без электричества.