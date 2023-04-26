Белгородцы завоевали пять наград на Кубке России по бодибилдингу

Турнир проходил в концертно-спортивном комплексе «М-1Арена» в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Турнир проходил в концертно-спортивном комплексе «М-1Арена» в Санкт-Петербурге. В командном зачете сборная Белгородской области заняла второе место.

Кроме того, у наших земляков четыре призовых места в личном зачете. Победителем соревнований стала Екатерина Гладкова, серебряные медали выиграли Галина Жерносенко и Екатерина Коробцова, бронзу завоевала Анна Конева. Готовил спортсменов к выступлениям тренер Сергей Алиев.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка Софья Крючкова стала 2-кратной призеркой Кубка мира по фитнесу.