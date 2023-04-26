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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 10:38

Белгородца будут судить за пропаганду терроризма

Он положительно отреагировал на атаку нефтебазы со стороны Украины
Алексей СЕРГУНИН
Жителя Белгорода ждет суд из-за того, что он положительно отреагировал на запись в одной из соцсетей.

Жителя Белгорода ждет суд из-за того, что он положительно отреагировал на запись в одной из соцсетей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жителя Белгорода ждет суд из-за того, что он положительно отреагировал на запись в одной из соцсетей, внутри которой было размещено видео атаки нефтебазы города со стороны Украины (1 апреля 2022 года). Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.

Злоумышленник добавил к записи комментарий, оправдывающий обстрел Белгорода боевыми вертолетами ВСУ. В соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.