Белгородца будут судить за пропаганду терроризма

Жителя Белгорода ждет суд из-за того, что он положительно отреагировал на запись в одной из соцсетей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жителя Белгорода ждет суд из-за того, что он положительно отреагировал на запись в одной из соцсетей, внутри которой было размещено видео атаки нефтебазы города со стороны Украины (1 апреля 2022 года). Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.

Злоумышленник добавил к записи комментарий, оправдывающий обстрел Белгорода боевыми вертолетами ВСУ. В соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.