В Шебекинском горокруге Белгородской области отремонтировали две автодороги

В числе прочего появились искусственные неровности и знаки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На соединении улиц Березина и Пролетарской, со съездом на улицу Дачную в Шебекино, а также микрорайоне ИЖС «Северный – 1» завершен ремонт дорожного покрытия. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Строители заменили старый асфальт, укрепили обочины, установили искусственные неровности и знаки.

В селе Пристень Графовской территории ремонт дороги продолжается. Рабочие укладывают новое покрытие, здесь также укрепят обочины, установят искусственную неровность и дорожные знаки, обустроят остановочную площадку с автопавильоном.

В этом году в муниципалитете в нормативное состояние планируется привести участок дороги в селе Ржевка, а также участок областной автодороги «Белгород – Шебекино – Волоконовка» – Александровка – Борисовка. Работы на этих объектах подходят к завершению.