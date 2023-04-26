Ревнивый белгородец едва не зарезал своего знакомого

В результате конфликта подозреваемый пырнул оппонента ножом в область шеи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отношении 31-летнего жителя Губкина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

По версии следствия, 22 апреля этого года в ночное время подозреваемый вместе с потерпевшим находились на улице в одном из населённых пунктов Губкинского городского округа. Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт. Злоумышленник подозревал его сожительница и знакомый вступили в отношения интимного плана. В результате конфликта подозреваемый пырнул оппонента ножом в область шеи.

Потерпевший убежал с места происшествия и обратился за помощью к знакомым, после чего его доставили в больницу. В итоге своевременно оказанная неотложная медицинская помощь спасло ему жизнь. Злоумышленник сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.