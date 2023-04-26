В Белгородской области нашли 16-летнего юношу

Житель села Голофеевки Старооскольского горокруга ушел из дома 24 апреля. 26 апреля стало известно, что местонахождение юного белгородца установлено. Его обнаружили на территории железнодорожного вокзала Старого Оскола. Жизни и здоровью парня ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как пояснили правоохранители, в ходе дальнейшей проверки будут приняты меры профилактического характера.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Грайворонском горокруге пропала 14-летняя девочка. 20 апреля школьница ушла из дома и уехала в Белгород на маршрутке. Ее нашли вечером того же дня.