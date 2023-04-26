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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:25

В Белгородской области нашли 16-летнего юношу

Его обнаружили на ж/д вокзале
Алексей СЕРГУНИН

Житель села Голофеевки Старооскольского горокруга ушел из дома 24 апреля. 26 апреля стало известно, что местонахождение юного белгородца установлено. Его обнаружили на территории железнодорожного вокзала Старого Оскола. Жизни и здоровью парня ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как пояснили правоохранители, в ходе дальнейшей проверки будут приняты меры профилактического характера.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Грайворонском горокруге пропала 14-летняя девочка. 20 апреля школьница ушла из дома и уехала в Белгород на маршрутке. Ее нашли вечером того же дня.