Вопросы пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев разбирают в индивидуальном порядке

По-прежнему основными проблемными вопросами жителей приграничных районов, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, остаются различия между площадью недвижимости, указанной в техпаспорте и зарегистрированной в Росреестре, узаконивание пристроек и летних кухонь, перевод их в жилое помещение. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Начальник департамента жилищного строительства Белгородской области Валерий Гридчин ответил на вопросы, изучил представленные документы, в индивидуальном порядке подробно разъяснил дальнейший порядок действий в каждом конкретном случае.

Встречи такого формата проводятся ежедневно в целях оперативного решения вопроса по обеспечению жильём пострадавшей категории граждан.

Напомним, что с февраля 2023 года в нашем регионе приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших своё жильё после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введён режим ЧС. Решением Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.