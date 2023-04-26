В Белгородской области трем попрошайкам на «Мицубиси» выписали штрафы

Сотрудники УМВД России по Старому Осколу нашли в интернете видеозапись, на которой трое мужчин, одетых в камуфлированную одежду, просят деньги у проезжающих мимо водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

24 апреля около 15:00 в селе Федосеевка Старооскольского городского округа инспекторы ДПС остановили автомобиль «Мицубиси» под управлением водителя 1983 г.р., жителя Волгограда, в котором находились похожие по описанию мужчины.

В итоге водителю выписали два штрафа – по ст. 12.6 КоАП РФ (Управление автомобилем и перевозка на нем пассажиров без пристегнутых ремней безопасности), и 12.3 КоАП РФ, (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения).

Кроме того, в отношении автолюбителя и пассажиров – мужчин 1991 и 2003 г.р., жителей Ставропольского края, оформлены административные протоколы по ст. 6.8 Закона Белгородской области (Приставание к гражданам с целью попрошайничества), которые направлены для рассмотрения в административную комиссию Староскольского городского округа. Каждому из них грозит штраф в размере тысячи рублей.