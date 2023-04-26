Белгородка Дарья Сурушкина стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию

Дарья Сурушкина (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

К ним допускались мужчины не моложе 2008 года рождения и женщины не моложе 2010 года, по спортивной подготовленности не ниже кандидата в мастера спорта. Всего бороться за медали в Казани во Дворце водных видов собрались более 780 участников со многих регионов страны.

Белгородка Дарья Сурушкина является многократным призёром турниров различного уровня. На дистанции 100 метров вольным стилем наша землячка завоевала бронзовую медаль. К выступлению спортсменку готовил тренер Владимир Башкатов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Санкт-Петербурге прошла I Всероссийская Спартакиада по плаванию среди сильнейших спортсменов 2022 года. Дарья Сурушкина завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Воспитанница Владимира Башкатова финишировала с результатом 55,06 секунды.