Белгородцев напугал вооруженный росгвардеец в продуктовом магазине

Вячеслав Гладков пояснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием.

Во время вечернего прямого эфира жительница Белгородской области обратилась к губернатору. Женщина написала, что якобы сотрудник Росгвардии пришел в продуктовый магазин с пистолетом и автоматом, осматривал товары на прилавке, общался с продавцом и периодически дотрагивался до оружия. Белгородку это сильно напугало.

Женщина спросила главу региона, может ли быть росгвардеец переодетым врагом. И можно ли при исполнении заходить в магазин с оружием.

Вячеслав Гладков пояснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием.

- Если сотрудник Росгвардии на работе и обеспечивает охрану данного объекта, то он имеет право заходить внутрь с оружием. Если он покупает продукты будучи вооруженным, то это, конечно, недопустимо. Руководство Росгвардии проверит эту информацию, это вопрос контроля, - ответил губернатор.