В Белгороде 26 апреля обработают от клещей 4 парка и сквер

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.
В парках Белгорода проведут акарицидную обработку в среду, 26 апреля. Власти города напоминают жителям, что препарат не несет вред людям и теплокровным животным, однако рекомендуют воздержаться от посещения парков и скверов во время обработки и в течении 3 часов после нее.
График обработки от клещей на завтра:
Центральный парк культуры и отдыха с 7:00 до 10:00
Парк Победы с 10:00 до 12:00
Парк «Котофей» с 12:00 до 14:00
Парк «Южный» с 14:00 до 15:00
Сквер Есенина с 15:00 до 16:00.
В мэрии также отметили, что при изменении погодных условий, работы по обработке могут перенести на другое время.