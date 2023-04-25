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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:57

В Белгороде 26 апреля обработают от клещей 4 парка и сквер

График может измениться при ухудшении погоды
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

В парках Белгорода проведут акарицидную обработку в среду, 26 апреля. Власти города напоминают жителям, что препарат не несет вред людям и теплокровным животным, однако рекомендуют воздержаться от посещения парков и скверов во время обработки и в течении 3 часов после нее.

График обработки от клещей на завтра:

Центральный парк культуры и отдыха с 7:00 до 10:00

Парк Победы с 10:00 до 12:00

Парк «Котофей» с 12:00 до 14:00

Парк «Южный» с 14:00 до 15:00

Сквер Есенина с 15:00 до 16:00.

В мэрии также отметили, что при изменении погодных условий, работы по обработке могут перенести на другое время.