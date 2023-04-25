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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:24

В Белгороде стартовала международная акция «Георгиевская лента»

В областном центре она продлится до 9 мая
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Всего планируется раздать порядка 7 тысяч лент.

Всего планируется раздать порядка 7 тысяч лент.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 25 апреля, в областном центре стартовала международная акция «Георгиевская лента». Она продлится до 9 мая.

Волонтеры Победы в Белгороде вплоть до главного праздника страны будут раздавать георгиевские ленты жителям и гостям города. Акция на территории областного центра будет проходить в четырех локациях: в парке Ленина, парке Победы, на Солнечных часах и в парке Южный по улице Мокроусова.

Волонтеры будут работать каждый день с 14:00. Получить ленточку может любой желающий. Всего планируется раздать порядка 7 тысяч лент.