В Белгороде стартовала международная акция «Георгиевская лента»

Всего планируется раздать порядка 7 тысяч лент. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 25 апреля, в областном центре стартовала международная акция «Георгиевская лента». Она продлится до 9 мая.

Волонтеры Победы в Белгороде вплоть до главного праздника страны будут раздавать георгиевские ленты жителям и гостям города. Акция на территории областного центра будет проходить в четырех локациях: в парке Ленина, парке Победы, на Солнечных часах и в парке Южный по улице Мокроусова.

Волонтеры будут работать каждый день с 14:00. Получить ленточку может любой желающий. Всего планируется раздать порядка 7 тысяч лент.