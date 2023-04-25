Белгородские силовики задержали жителя Москвы за госизмену Фото: "КП" Архив

Сотрудники управлений ФСБ и МВД по Белгородской области пресекли преступную деятельность гражданина РФ, проживающего в Москве. Мужчина 1994 года рождения пытался выехать на территорию Украины, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС РФ. Силовики задержали его в Грайворонском районе.

В отношении злоумышленника следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России - за государственную измену. Белгородский областной суд признал фигуранта виновным.

Обвиняемого приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 300 000 рублей, а также конфискации денежных средств в размере около 430 000 рублей и более 52 000 гривен. Осужденный признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Приговор не вступил в законную силу.