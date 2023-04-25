В Белгороде изменятся правила пользования платными парковками

Белгородские депутаты внесли изменения в порядок пользования платными парковками. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На очередной сессии горсовета депутаты белгородские депутаты внесли изменения в порядок пользования платными парковками. Поправки касаются ситуаций, когда автомобилисты специально закрывают часть номера личного транспорта, чтобы избежать штрафа за неоплаченную парковку.

Согласно внесенным изменениям, оператор теперь имеет право убирать с регистрационных знаков все, что мешает идентификации авто, обязательно фиксируя это на видео. Такие новшества будут применяться на платных парковках как на дорогах общего пользования, так и плоскостных парковках.

Как отметили в городской администрации, эти изменения в правилах пользования парковками продиктованы, в том числе, оперативной обстановкой и вопросами безопасности.