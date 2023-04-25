В среду в Белгородской области потеплеет до 22 градусов

В Белгороде потеплеет до +22 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 26 апреля, на территории Белгородской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 17 до 22 градусов тепла.

В Белгороде ночью 6-8 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов со знаком плюс.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.