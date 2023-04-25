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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:20

В Белгороде ветеранам боевых действий одобрили единовременную выплату

Размер выплаты по заявительному принципу составит 10 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Единовременную выплату начнут перечислять с 1 июля.

Единовременную выплату начнут перечислять с 1 июля.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Депутаты белгородского горсовета на заседании 60-й сессии приняли решение о новых мерах социальной поддержке ветеранам боевых действий. Они предусматривают единовременную денежную выплату по заявительному принципу в размере 10 тысяч рублей.

На сегодняшний день на учете в Белгороде состоят 3000 ветеранов боевых действий. За финансовой поддержкой можно обратиться в Центр социальных выплат Белгорода не позднее 30 ноября 2023 года по адресу: улица Князя Трубецкого, д. 62.

Получателям при себе нужно иметь: паспорт, удостоверение ветерана боевых действий, СНИЛС.

Единовременную выплату начнут перечислять с 1 июля, ко Дню ветеранов боевых действий.