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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 12:27

Из-за обстрела со стороны Украины в Белгородском районе пять сел остались без электричества

Снаряды повредили линии электропередачи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела никто не пострадал.

В результате обстрела никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрела никто не пострадал.

- Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек, - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Вячеслав Гладков отметил, что аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела, как только позволит оперативная обстановка.