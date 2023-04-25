Из-за обстрела со стороны Украины в Белгородском районе пять сел остались без электричества

В результате обстрела никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате обстрела никто не пострадал.

- Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек, - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Вячеслав Гладков отметил, что аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела, как только позволит оперативная обстановка.