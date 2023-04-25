В Белгороде до конца мая завершат уборку веток в частном секторе

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Во время прямого эфира в соцсети глава администрации областного центра Валентин Демидов рассказал, что ввоз веток и порубочных остатков из частного сектора завершат к концу мая.

- Вывоз и утилизация веток из домовладений частного сектора – это обязанность жителей. Но видим, что люди просто выкидывают их, складируя вдоль дорог. Поэтому чтобы не допускать такой ситуации, не допускать захламленности, есть график бесплатного вывоза порубочных остатков с территории частного сектора города. С ним можно ознакомиться на ресурсах мэрии в интернете или в управах, – пояснил мэр.

Традиционно уборку веток Белгорблагоустройство начинает в апреле. Специалисты работают в соответствии с графиком, однако из-за больших объемов возможны сдвиги на день-два.