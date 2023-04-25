Экскурсионный поезд из Белгорода в Прохоровку будет ездить по воскресеньям

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Новый сезон экскурсионных поездок из Белгорода в Прохоровку уже начался. Поезд курсирует по воскресеньям по маршруту Белгород – Прохоровка – Белгород.

Пассажиры пригородного поезда могут посетить Звонницу – основной памятник мемориального комплекса «Прохоровское поле», а также музеи «Третье ратное поле России», «Музей бронетанковой техники» и «Битва за оружие Великой Победы».

Каждое воскресенье поезда будут отправляться: из Белгорода в 10:45 с прибытием в Прохоровку в 11:40, обратно из Прохоровки – в 15:10 с прибытием в Белгород в 16:10.

На 12 июля, день 80-летия танкового сражения под Прохоровкой, будет запущен дополнительный рейс с тем же графиком движения.