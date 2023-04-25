За неделю 83 тысячи белгородцев проголосовали за проекты благоустройства территорий

В Белгородской области за первую неделю в онлайн-голосовании за дизайн-проекты благоустройства территорий приняли участие почти 83 тысячи жителей региона. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным голосование продлится до 31 мая. Итоги будут подведены до 10 июня.

Сделать свой выбор может каждый желающий в возрасте от 14 лет на официальной платформе zagorodsreda.ru. В этом году проголосовать за дизайн-проект общественных территорий смогут жители десяти муниципальных образований Белгородской области: Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского, Валуйского городских округов, Белгородского, Ровеньского, Волоконовского, Вейделевского районов и города Белгорода.

На время голосования волонтёры через специальное мобильное приложение будут помогать и консультировать жителей по выбору объектов, которые бы они хотели преобразить в следующем году – набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки. Добровольцев продолжат набирать до конца голосования.