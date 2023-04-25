В Белгородской области осудили главбуха СПО за мошенничество и присвоение бюджетных средств

Пользуясь служебным положением, белгородка больше года присваивала бюджетные деньги. Фото: "КП" Архив

Сотрудники регионального ФСБ в ходе оперативно-разскных мероприятий изобличили жительницу Нового Оскола в причастности к мошенничеству.

На протяжении длительного времени лавный бухгалтер одного из учебных заведений СПО похищала бюджетные деньги, которые выделял департамент образования на фонд оплаты труда. Женщина больше года незаконно присваивала денежные средства.

В отношении злоумышленницы возбуждены и расследованы уголовные дела зам мошенничество и присвоение или растрату с использованием своего служебного положения.

Суд признал бывшего главбуха виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в крупном размере, а также лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственными, организационно-распорядительными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях на срок 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.