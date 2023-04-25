Белгородские хирурги достали пулю из бьющегося сердца военнослужащего

Раненый боец двое суток проходил с пулей в груди. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде военные и гражданские врачи спасли жизнь раненного военнослужащего из Красноярского края. Хирурги достали пулю у него из сердца.

28-летний мобилизованный был ранен на Херсонском направлении. Пуля со смещенным центром тяжести угодила бойцу в плечо, после чего он сделал еще несколько выстрелов в сторону противника и на своих ногах добрался в часть. Там военнослужащий переночевал, а утром, почувствовав слабость, обратился к врачам.

После проведенной рентгенографии бойца срочно эвакуировали с территории СВО в Белгород и оказали высокотехнологичную медпомощь. Врачам не сразу удалось обнаружить пулю, состояние больного ухудшалось. Пуля оказалась в сердце.

С начала СВО в кардиоцентре прооперировали 11 бойцов с осколочными или пулевыми ранениями сердца, каждый случай уникальный.

Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в Центральном военно-клиническом госпитале имени Мандрыки. Когда боец полностью поправится, его ждут в Белгороде. Хирурги хотят подарить ему пулю как напоминание о втором рождении.