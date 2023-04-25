Белгородские власти с 26 апреля начинают прием документов от пострадавших при обстрелах предприятий

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В Белгородской области Минэкономразвития начинает прием пакетов документов от руководителей предприятий, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Заявки принимают с 26 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вышло постановление Правительства РФ, регламентирующее порядок предоставления этой помощи. Региональные власти тоже выпустили в соответствии со своим регламентом нормативно-правовой акт. Напомним, на три пострадавших от обстрелов ВСУ региона выделен 1 миллиард рублей, из них 800 миллионов планируется направить в Белгородскую область.

- Знаю, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность, которая позволит и зарплату платить, и налоги, и перейти уже к нормальному формату взаимоотношений. Я очень рад, что стараемся выполнить те обещания, которые давали вместе с министром экономического развития Максимом Геннадьевичем Решетниковым, и надеюсь, что эта помощь уже в ближайшие несколько дней поступит в хозяйствующие субъекты, - рассказал Вячеслав Гладков.

Министерство экономического развития и промышленности находится в Белгороде на проспекте Славы, 72. Документы принимаются в кабинете 104 ежедневно с 9 до 18 часов.

Все подробности по телефону: 8 (4722) 33-62-88.