В Белгороде в начале мая завершат работы по ремонту памятников

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Мэр Белгорода проверил, как проходит ремонт памятников воинской славы в областном центре. Масштабные работы организованы на Братской могиле и Мемориальном комплексе на улице Широкой. Это объект культурного наследия регионального значения. Здесь захоронены воины, погибшие при освобождении Белгорода в 1943 году. Помимо этого, мемориал увековечивает память о белгородцах, которых сожгли фашисты на камышитовом заводе.

- Подрядчик меняет мраморные плиты, обновляет скульптуру. Убедился, что при реконструкции он учел все детали, работает аккуратно и бережно. Посмотрел, какие материалы используются. Важно, чтобы они были высочайшего качества, - отметил Валентин Демидов.

Градоначальник также оценил готовность к проведению ремонта Братской могилы железнодорожников, погибших в годы войны, а также Стелы в честь награждения города Орденом Отечественной войны I степени.

По словам мэра, различные работы организованы на 41 памятнике воинской славы в Белгороде. Подрядчики планируют завершить все в первых числах мая.