В Белгороде уже в эти выходные откроют роликовый каток в парке Ленина

Роликовый каток откроют на пару дней раньше. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница областного центра во время вечернего эфира 24 апреля спросила у губернатора, планируется ли в этом году работа катка в парке Ленина с дорожками для катания на роликах. Вячеслав Гладков ответил, что каток планировали открыть с 1 мая, однако благодаря обращению белгородки, он начнет свою работу уже в ближайшие выходные.

- Не переживайте, в плане города было открыть каток с 1 мая, но благодаря вашему обращению попросил Валентина Демидова, он откроет уже в эти выходные. Приходите с друзьями и получайте удовольствие, - сказал глава Белгородской области.