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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:36

В Белгороде уже в эти выходные откроют роликовый каток в парке Ленина

По просьбам жителей города он начнет работать на несколько дней раньше запланированных сроков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Роликовый каток откроют на пару дней раньше.

Роликовый каток откроют на пару дней раньше.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница областного центра во время вечернего эфира 24 апреля спросила у губернатора, планируется ли в этом году работа катка в парке Ленина с дорожками для катания на роликах. Вячеслав Гладков ответил, что каток планировали открыть с 1 мая, однако благодаря обращению белгородки, он начнет свою работу уже в ближайшие выходные.

- Не переживайте, в плане города было открыть каток с 1 мая, но благодаря вашему обращению попросил Валентина Демидова, он откроет уже в эти выходные. Приходите с друзьями и получайте удовольствие, - сказал глава Белгородской области.