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НовостиОбщество24 апреля 2023 20:39

Белгородцы могут принять участие в акции «Диктант Победы»

В этом году он пройдет 27 апреля
Алексей СЕРГУНИН
В Белгородской области диктант пройдет на 181 площадке.

В Белгородской области диктант пройдет на 181 площадке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Принять участие в акции может каждый в онлайн-формате. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Белгородской области диктант пройдёт на 181 площадке. Основной станет музей-заповедник «Прохоровское поле».

Написать «Диктант Победы» можно на площадках общеобразовательных учреждений Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского городских округов и Ивнянского, Корочанского, Красненского, Красногвардейского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского районов. В Белгороде площадками станут БГТУ имени В.Г.Шухова, Белгородский строительный колледж, Белгородский машиностроительный техникум, НИУ БелГУ, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина.

Начало диктанта в 12:00 27 апреля.