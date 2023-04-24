Белгородцы завоевали девять медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо

За путевки на первенство страны сражались более 350 юношей и девушек 2009-11 годов рождения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В спортивном комплексе «Академия единоборств» состязались более 350 юношей и девушек 2009-11 годов рождения. Все они боролись за возможность участия в первенстве России, которое пройдет в июне в городе Шахты Ростовской области.

В активе белгородцев девять призовых мест. Золото завоевали Светлана Селёзнева, Виктория Земскова и Даниил Дворниченко. Серебряными призёрами стали Полина Чернова и Милана Боярская. Бронзовые медали выиграли Дарья Звягинцева, Виктория Пархоменко, Максим Пышкин и Арсений Литвинов. В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла третье место.