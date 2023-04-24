Белгородец лишился трех тысяч рублей при покупке кроссовок

В полицию обратился 25-летний белгородец. Он сообщил, что его обманули при покупке товара через интернет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Выяснилось, что потерпевший, воспользовавшись одним из сайтов бесплатных объявлений, решил приобрести кроссовки за три тысячи рублей. Договорившись с продавцом о покупке, он оплатил товар. Но в указанный срок посылку он так и не получил.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгороду установили личность подозреваемого. По предварительным данным, 18-летний житель Белгородского района занимался так называемым «Дропшиппингом» - покупал товар в интернет-магазинах, а затем перепродавал его. Поставка кроссовок, которые заказал потерпевший, сорвалась, но деньги подозреваемый решил не возвращать. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.