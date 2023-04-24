Со стороны Украины обстреляли белгородское село Ясные Зори 24 апреля 2023

Сегодня, 24 апреля, под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередач. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 23 апреля, два белгородских села атаковали со стороны Украины. Причем, Муром обстреливали дважды. А сегодня атаке ВСУ подвергся хутор Мухин Шебекинского городского округа.