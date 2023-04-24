Для белгородских выпускников организуют «горячую линию»

На еженедельном оперативном совещании областного правительства министр образования Андрей Милехин рассказал, как в текущем году в регионе пройдет государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов.

Аттестат без экзаменов смогут получить более 9700 девятиклассников из 284 приграничных школ региона, которые в настоящее время обучаются в дистанционном формате. Итоговые отметки в их аттестаты будут выставляться как среднее арифметическое отметок за четверть. В остальных муниципалитетах, где не вводился дистанционный формат обучения, почти семь тысяч девятиклассников будут сдавать ОГЭ. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Школьники с 24 мая по 1 июля напишут обязательные русский язык и математику, а также еще два предмета по выбору.

Что касается 11-классников, то их в Белгородской области в этом году 5 243. Из них, как пояснил министр образования Андрей Милехин, ЕГЭ в традиционном формате будут сдавать 2 035 человек.

У 3208 выпускников 11-х классов 284 приграничных школ региона, обучавшихся в дистанционном формате, есть возможность выбора – сдавать ЕГЭ или получить аттестат по итогам полугодовых и годовых отметок за последние два года. Они в любом случае получат аттестат. При этом поступать в вузы будут или по результатам ЕГЭ, или по результатам внутривузовского экзамена.

Вячеслав Гладков поручил областному министерству образования провести в ближайшее время офлайн и онлайн-встречи в школах с родительской общественностью и директорами школ. Кроме того, до 27 апреля в регионе должна заработать «горячая линия» по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году в Белгородской области.

Подобные «горячие линии» уже работают в областном министерстве образования. По вопросам ГИА-9: 8 (4722) 35–76–06, по вопросам ГИА-11: 8 (4722) 35–76–30.