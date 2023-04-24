В хуторе Никольском Белгородской области отремонтируют мост через реку Короча

Ветхие конструкции и старое дорожное полотно демонтированы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Искусственное сооружение было морально и физически изношено, уверяет пресс-служба правительства и губернатора региона. Сейчас ветхие конструкции и старое дорожное полотно демонтированы, идёт устройство асфальтобетонного покрытия и установка ограждения.

Напомним, в этом году в Белгородской области планируется привести в нормативное состояние восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений. Объём финансирования составит 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд – из федерального бюджета.