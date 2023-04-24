Белгородские аграрии засеяли половину площадей яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами

Весенняя посевная кампания в самом разгаре в Белгородской области. Об этом на своей странице в VK написал глава региона Вячеслав Гладков. Аграрии уже засеяли половину земли, отданной под посев яровых зерновых и зернобобовых культур. В текущем году их площадь составит 283,5 тысячи га.

По словам главы региона, четыре муниципалитета Белгородской области вышли в лидеры по посеву - Валуйский и Губкинский горокруга, Вейделевский и Волоконовский районы.

Как известно, в 2023 году яровую пшеницу высадят на 60 тыс. га. Ячмень займет почти 82 тыс., овес - 5,7 тыс., горох - 5 тыс. Кроме того, уже начался сев технических культур - сахарной свеклы, сои и подсолнечника. Под них запланированы 515,6 тыс. га.