Белгородский губернатор призвал дорожников работать без брака

На дорогах местного значение план по ямочному ремонту выполнен на 83%. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко на оперативном совещании в региональном правительстве расказал о ходе работ по ямочному ремонту.

- По сравнению с предыдущей неделей план увеличился и сегодня составляет 280 тысяч квадратных метров, 87% выполнено. Динамика есть, за неделю + 12%. На региональных дорогах выполнено 90% ямочного ремонта, единственное, хочу дать пояснение, что здесь мы не учитываем, дороги, которые требуют уже полноценного ремонта, там, где ямочный ремонт выполнять нецелесообразно, - пояснил глава минтранса.

На дорогах местного значение план по ямочному ремонту выполнен на 83%. Сейчас наименьший процент - в Валуйском горокруге (65%), Ровеньском районе (69%), Старооскольском горокруге (71%) и Белгороде (73%).

- В двух муниципалитетах - Старооскольском и Валуйском городских округах - работы будут выполнятся ещё и в мае. Это касается подъездов к жилым домам, дворовых территорий, а также объектов, которые попадают под ремонт, в Валуйском округе здесь ещё частично связано с большим количеством движения большегрузной техники, - пояснил Сергей Евтушенко.

Губернатор отметил, что необходимо усилить контроль за качеством работ.

- Нужно переходить к более качественному обслуживанию и качественному проведению ремонта для того, чтобы увеличить срок эксплуатации и не допустить ни одного квадратного метра брака при данном виде работ. У нас нет денег переделывать, мы должны сделать так, чтобы нормативные сроки эксплуатации дорог были увеличены, а не уменьшены, - резюмировал Вячеслав Гладков.