В Строителе Белгородской области капитально обновят шесть многоэтажек в 2023 году

По окончании ремонта состоятся общественные приемки, на которых собственники смогут оценить качество проведенных работ. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В перечень вошли здания по улицам 5 Августа № 2 и 12, Ленина № 4 и 10а, Промышленная № 40 и Центральная № 2. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Объем и виды работ собственники квартир выбирали на общем собрании согласно лимиту финансирования. Во всех домах будут отремонтированы внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и электроснабжения, обновлены крыши, а также установлены общедомовые приборы учета потребления ресурсов.

Помимо этого, в пятиэтажном доме №12 и в четырехэтажке №10 проведут ремонт фасадов зданий, а в МКД № 2 по улице 5 Августа благоустроят отмостку.

По окончании ремонта состоятся общественные приемки, на которых собственники смогут оценить качество проведенных работ. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные актом (протоколом) сроки. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца декабря.

Напомним, всего в 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт общего имущества 204 многоквартирных домов, в том числе девяти, ранее имевших статус общежитий.