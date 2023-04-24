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НовостиНедвижимость24 апреля 2023 9:21

В Строителе Белгородской области капитально обновят шесть многоэтажек в 2023 году

Ремонтные работы стартуют в мае
Алексей СЕРГУНИН
По окончании ремонта состоятся общественные приемки, на которых собственники смогут оценить качество проведенных работ.

По окончании ремонта состоятся общественные приемки, на которых собственники смогут оценить качество проведенных работ.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В перечень вошли здания по улицам 5 Августа № 2 и 12, Ленина № 4 и 10а, Промышленная № 40 и Центральная № 2. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Объем и виды работ собственники квартир выбирали на общем собрании согласно лимиту финансирования. Во всех домах будут отремонтированы внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и электроснабжения, обновлены крыши, а также установлены общедомовые приборы учета потребления ресурсов.

Помимо этого, в пятиэтажном доме №12 и в четырехэтажке №10 проведут ремонт фасадов зданий, а в МКД № 2 по улице 5 Августа благоустроят отмостку.

По окончании ремонта состоятся общественные приемки, на которых собственники смогут оценить качество проведенных работ. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные актом (протоколом) сроки. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца декабря.

Напомним, всего в 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт общего имущества 204 многоквартирных домов, в том числе девяти, ранее имевших статус общежитий.